Eskişehir'de iş yerlerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eskişehir'de iş yerlerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

17.03.2021 14:29 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:34
Eskişehir'de iş yerlerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

Eskişehir'de çok sayıda iş yerinden cep telefonu çaldığı öne sürülen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Eskişehir'de çok sayıda iş yerinden cep telefonu çaldığı öne sürülen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 7 iş yerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen P.D'yi kent merkezinde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Demet Akbağ Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar Uraz Kaygılaroğlu
Spor Fatih Terim Caner Erkin Cüneyt Çakır Bülent Uygun Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehir'de iş yerlerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 14:38:07. #1.14#
title