Eskişehir'de iş yerlerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı
17.03.2021 14:29 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:34
Eskişehir'de çok sayıda iş yerinden cep telefonu çaldığı öne sürülen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Eskişehir'de çok sayıda iş yerinden cep telefonu çaldığı öne sürülen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 7 iş yerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen P.D'yi kent merkezinde yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar