Eskişehir'de iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
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Eskişehir'de iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Eskişehir'de iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir iş yerinden bakır kablo çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir iş yerinden bakır kablo çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, Böğürtlen Mahallesi'ndeki bir Madencilik işletmesindeki araçların deposundan ve işletme şantiye binalarından piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan motorin ve bakir elektrik kablosunun çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi tarafından elde edilen DNA profilinden olay failinin M.Y. olduğu tespit edildi.

Ankara'da gözaltına alınan şüpheli M.Y, jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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