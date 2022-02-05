Eskişehir'de iş yerinden gasp şüphelisi yakalandı - Haberler
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Eskişehir'de iş yerinden gasp şüphelisi yakalandı

AA, Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de iş yerinden gasp şüphelisi yakalandı

Eskişehir'de bir iş yerinden gasp şüphelisi, gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir iş yerinden gasp şüphelisi, gözaltına alındı.

Büyükdere Mahallesi Kaplanlı Caddesi'ndeki iş yerine gelerek H.Ü'yü (77) bıçakla tehdit ettiği, kasada bulunan bir miktar parayı alıp kaçtığı iddia edilen şüpheli hakkında polise ihbarda bulunuldu.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kimliği B.B. olarak belirlenen zanlı, Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği görevlileri tarafından olayda kullandığı bıçakla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir, Gasp, Güncel, Haber

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