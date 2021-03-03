Eskişehir'de iş yeri kapanma süresi 1 saat uzatıldı
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Eskişehir'de iş yeri kapanma süresi 1 saat uzatıldı

03.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:23
Eskişehir'de iş yeri kapanma süresi 1 saat uzatıldı

ESKİŞEHİR Valiliği, kontrollü normalleşme sürecinde 'orta risk' grubunda yer alan kentte, iş yeri kapanış saatlerinin 19.00'dan 20.00'ye kadar azatıldığını açıkladı.

ESKİŞEHİR Valiliği, kontrollü normalleşme sürecinde 'orta risk' grubunda yer alan kentte, iş yeri kapanış saatlerinin 19.00'dan 20.00'ye kadar azatıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı kontrollü normalleşme sürecindeki risk haritasında 100 binde 43,85 vaka oranıyla 'orta risk' gurubunda yer alan Eskişehir'de, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla iş yerlerinin kapanış saatleri, 19.00'dan 20.00'ye uzatıldı. Eskişehir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararda şu ifadeler yer aldı:

"Daha önce açılış- kapanış saatleri belirlenmiş olan bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu ile terzi, ayakkabıcı ve benzeri işletmelerin açılış kapanış saatleri ile pazar yerlerindeki satış faaliyetlerinin 07.00- 20.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesine, uyulması zorunlu kurallara ilişkin sektör temsilcileri, işletmeciler, organizatörler ve esnaf odaları temsilcileri ile toplantılar düzenlenmesine, İl- İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının ilgililere tebliğ edilmesine ve tedbirlere riayet etmeleri hususunda uyarılmalarına, uyarıcı ve uzman denetim ekiplerinin marifetiyle denetimlerin gerçekleştirilmesine birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, üçüncü ihlalde 3 gün, dördüncü ihlalde 1 ay süreyle faaliyet durdurma cezalarının uygulanmasına, kararlara uymayanların Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi kapsamında idari para cezası uygulanması, Türk Ceza Kanunu 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi."  

Eskişehir'de iş yeri kapanma süresi 1 saat uzatıldı
Eskişehir'de iş yeri kapanma süresi 1 saat uzatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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