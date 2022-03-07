Eskişehir'de iş makineleri çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir iş yerinden iş makineleri ve ekipmanlarını çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emirler Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 7 ton ağırlığında torna makinesi, 4 ton ağırlığında freze makinesi ile ikişer ton ağırlığında sütun matkap makinesinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ve Asayiş ekiplerince iş yeri ve çevresinde yapılan teknik ve fiziki takip soncunda olayda kullanılan araçlar ile 3 hırsızlık şüphelisinin kimlikleri tespit edildi.

Şüpheliler jandarma ekiplerince belirlenen adreslerde gözaltına alındı.

Çalınan iş makineleri ve malzemeler ise iş yeri sahibine teslim edildi.