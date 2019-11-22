Eskişehir'de iş kazası: 1 ölü
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Eskişehir'de iş kazası: 1 ölü

Eskişehir'de meydana gelen iş kazasında 1 kişi öldü.

22.11.2019 15:42 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:42
Eskişehir'de iş kazası: 1 ölü

'de meydana gelen iş kazasında 1 kişi öldü.

67'nci Sokak'taki bir kesimhanede işçi olarak çalışan 20 yaşındaki Cihat İnal, bir anlık dikkatsizlikle elini et sıyırma makinesine kaptırdı.

İş yeri çalışanları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, İnal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cihat İnal'ın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA
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