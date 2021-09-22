ESKİŞEHİR - Irak uyruklu genç kızın kaybolmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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ESKİŞEHİR - Irak uyruklu genç kızın kaybolmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de Irak uyruklu bir genç kızın kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Irak uyruklu bir genç kızın kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sally Ali Challab Al-Abbood'un (19) 2 Eylül'de kaybolmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğince oluşturulan özel ekip, genç kızın evinden ayrılmasının ardından yürüdüğü güzergah ile şüpheli Amjed M.M'nin evinin bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Olayla ilgili 2 kez ifadesine başvurulan Amjed M.M'nin kentten ayrıldığını belirleyen polis, şüpheliyi yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma hazırlığındayken Kırklareli'nde kent merkezi girişinde başkasının adına düzenlenmiş sahte kimlik belgesiyle yakaladı.

Zanlıya yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen kardeşi Asaad M.M. ve arkadaşı Ammeer M.M. ise Kocaeli'nin Gebze ilçesinde saklandıklarını evlerde gözaltına alındı.

Eskişehir'e getirilen Asaad M.M. ve Ammeer M.M, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Amjed M.M. ise Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli, adliyeye getirildiği sırada gazetecilerin genç kızın nerede olduğu sorusuna, "O gitti arkadaşına." cevabını verdi.

Bugüne kadar yaklaşık 10 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen, çok sayıda kişinin ifadesine başvuran, kent merkezindeki kanalizasyon, metruk binalar, park ve bahçelerin yanı sıra Porsuk Çayı'nda arama yapan polis ekipleri, Sally Ali Challab Al-Abbood'un bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

ESKİŞEHİR - Irak uyruklu genç kızın kaybolmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR - Irak uyruklu genç kızın kaybolmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR - Irak uyruklu genç kızın kaybolmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR - Irak uyruklu genç kızın kaybolmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR - Irak uyruklu genç kızın kaybolmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR - Irak uyruklu genç kızın kaybolmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR - Irak uyruklu genç kızın kaybolmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR - Irak uyruklu genç kızın kaybolmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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