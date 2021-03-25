Eskişehir'de ipekböceği yetiştiriciliği ile ilgili iki projeye yüzde 100 hibe
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Eskişehir'de ipekböceği yetiştiriciliği ile ilgili iki projeye yüzde 100 hibe

25.03.2021 11:38 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:53
Eskişehir'de ipekböceği yetiştiriciliği ile ilgili iki projeye yüzde 100 hibe

Eskişehir'de ipekböceği yetiştiriciliği alanında hazırlanan iki proje, yüzde 100 hibe desteği almaya hak kazandı.

Eskişehir'de ipekböceği yetiştiriciliği alanında hazırlanan iki proje, yüzde 100 hibe desteği almaya hak kazandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2021 yılında ipekböcekçiliğinde yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılarak modern işletmelerin kurulmasına yönelik ipek böceği yatırımlarında KDV hariç yüzde 100 hibe desteği sağlanacağını açıklamıştı. Eskişehir'de bu kapsamda destek almaya hak kazanan iki projeye; tekli besleme evi inşaatı, makine, alet-ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi yatırımlarında her bir projeye 120 bin TL olmak üzere toplamda 240 bin TL hibe desteği sağlanacak.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Bakanlığın sunduğu bu fırsattan yararlanarak uygulanacak olan iki projenin de Eskişehir adına hayırlı olmasını dileyerek ilerleyen zamanlarda bu tip projelerin örnek alınarak ipekböcekçiliği hibe desteklemesinde başvuruların daha da artması temennisinde bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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