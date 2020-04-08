Eskişehir'de insan yoğunluğu olan caddelere bariyerli önlem
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Eskişehir, Güncel

Eskişehir'de insan yoğunluğu olan caddelere bariyerli önlem

ESKİŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirilmesine ve uzmanların evde kal çağrılarına rağmen bazı caddelerde insan yoğunluğu yaşanınca, valilik kararıyla önlemler artırıldı.

08.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:59
Eskişehir'de insan yoğunluğu olan caddelere bariyerli önlem

ESKİŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirilmesine ve uzmanların evde kal çağrılarına rağmen bazı caddelerde insan yoğunluğu yaşanınca, valilik kararıyla önlemler artırıldı. 4 Nisan'da 118 olan vaka sayısının 240'a yükseldiği kentte, kalabalıkların oluştuğu caddelerin giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatılırken, maskesiz geçişlere de izin verilmiyor.

Yaklaşık 875 bin nüfusa sahip olan Eskişehir'de dün yaş sınırlamasına ve 'evde kal' çağrılarına rağmen sokaklarda yoğunluk yaşandı. Medyada çıkan haberlerin ardından Eskişehir Valiliği, insan yoğunluğunun yaşandığı 2 Eylül, İsmet İnönü-1 ve Hamamyolu caddeleri için önlem aldı. Valilik kararıyla polis ekipleri caddelerin giriş ve çıkışında bariyerlerle önlem aldı.

Araç trafiğine kapatılan caddelerde kimlik kontrolü ve ateş ölçümü yapılırken, maskesiz geçişlere de izin verilmiyor. Polis ekipleri gelenlere caddede ne işi olduğunu soruyor. Önlemlerin ardından caddelerde yoğunluğun azaldığı görüldü.CEZADAN KAÇAMADIYoğun kalabalığın görüldüğü 2 Eylül Caddesi'nde polis ekiplerince kimlik kontrolü yapılan Mevlüt V., 73 yaşında olduğu tespit edilince 392 lira idari para cezası uygulandı. Polise cep telefonuna kontör yüklemek için sokağa çıktığını anlatarak ceza yazılmamasını isteyen Mevlüt V., "İki oğlum var, onlar da çalışıyor. Çıkmak zorunda kaldım, yoksa sokağa çıkma yasağı olduğunu biliyorum" dedi. Israr etmesine rağmen cezadan kurtulamayan Mevlüt V., bisikletiyle eve dönmek için kontrol noktasından ayrıldı.VAKA SAYISI ARTTIDenetimlerin halkın sağlığı için önemli olduğunu ifade eden Ahmet Yavuz, "Güvenlik tedbirlerine vatandaşlar uymuyor. Alınan tedbirler güzel. İnsanlara virüsün bulaşmasını engellemek için alınan bu kararlar. Ama insanlarımız tedbirlerden uzak duruyor. Parklarda oturanlar, evde sıkıldım diyerek çıkanlar. Bunların olmaması gerekiyor" dedi.Vatandaşlardan Rıfat Gök de tedbirlerin yerinde olduğunu belirterek, "İnsanların sağlığı için önemli ve güzel bir uygulama. Buna uymak gerekiyor" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Eskişehir'de 4 Nisan'da 118 olan koronavirüs vaka sayısı 240'a, can kaybı ise 5'ten 8'e yükseldi.


Kaynak: DHA

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