Eskişehir'de "insan ticareti, fuhşa teşvik" gibi suçları işledikleri iddia edilen 3 zanlı tutuklandı
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Eskişehir'de "insan ticareti, fuhşa teşvik" gibi suçları işledikleri iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

Eskişehir'de 'insan ticareti, fuhşa teşvik' gibi suçları işledikleri iddia edilen 3 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de polisin düzenlediği operasyonda yakalanan insan ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de polisin düzenlediği operasyonda yakalanan insan ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 5 Mayıs'ta "insan ticareti, fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini" suçlarını işledikleri iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlene eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan S.A.S, M.K. ile M.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler S.A.S, M.K. ile M.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyon kapsamında daha önce emniyette işlemleri tamamlanan 8 kadın ile 25 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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