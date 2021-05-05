Eskişehir'de "insan ticareti, fuhşa teşvik" gibi suçları işledikleri iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de "insan ticareti, fuhşa teşvik" gibi suçları işledikleri iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de 'insan ticareti, fuhşa teşvik' gibi suçları işledikleri iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de insan ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Eskişehir'de insan ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "insan ticareti, fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini" suçlarını işledikleri iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler, S.A.S, M.K. ile M.T. ile zorla fuhuş yaptırılan 8 kadın ile 25 kişiyi yakaladı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 8 kadın ile 25 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan S.A.S, M.K. ile M.T'nin ise emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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