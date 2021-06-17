Eskişehir'de inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Eskişehir'de inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi'nde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 3 kişinin, yapımı tamamlanan bir inşaata hırsızlık amacıyla girdiği bilgisine ulaştı.

Polis ekipleri, şüphelilerden Yamaç A'yı apartmanın bir dairesindeki gizlendiği dolapta yakaladı. Olay yerinden kaçan zanlı Fatih Ü. ise çalıntı malzemelerin saklandığı lastik tamircisinde gözaltına alındı.

Şüphelilere ait lastikçide yapılan aramada lastiklerin arasında gizlenmiş 100 kilogram soyulmuş bakır kablo, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 3 güç kaynağı ile 2 bisiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve 11 suçtan kaydı olan Yamaç A. ile 21 suç kaydı bulunan Fatih Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

Polis ekipleri diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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