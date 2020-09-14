Eskişehir'de İlköğretim Haftası kutlandı Eskişehir'de, İlköğretim Haftası dolayısıyla tören yapıldı.

Eskişehir'de, İlköğretim Haftası dolayısıyla tören yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ve beraberindekiler, Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Buradaki törende konuşan Cırıt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de başlamasından itibaren öğrenciler ve halk sağlığı için tedbirler alındığını hatırlattı.

Cırıt, şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi başlangıcından 2 gün sonra okulları tatil ederek uzaktan eğitime ve TRT EBA TV yayınlarıyla başladığımız uzaktan eğitim günleri 21 Eylül itibarıyla seyreltilmiş olarak hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimlerimizle devam edecektir. 21 Eylül 2020 tarihinde ilkokul 1. sınıflarımızı ve okul öncesi öğrencilerimizi okullarıyla ve öğretmenleriyle yüz yüze eğitimlerine kavuşturacağız, sonraki haftalar ise Bakanlığımızın ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri üzerine diğer sınıflardaki öğrencilerimizi de okullarına kademeli olarak davet edeceğiz. Öğrencilerimizin sağlığı, milletimizin sağlığı için; pandemi başlangıcından itibaren okullarımızın tamamı, bina içi tüm alanları, bahçeleri, parkları, servis araçlarımız dahil çok kez dezenfekte edildi ve rutin bir şekilde dezenfekte edilmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standardları Enstitüsü iş birliği ile okullarımız için belirlenen hijyen standartları doğrultusunda okullarımız 'Okulum Temiz' belgelerini alıyorlar. bu belgeyi alabilmek için sadece hijyen değil pandemi ile okulda yaşam gereksinimleri konusunda her türlü yönlendirici önlemler ve risk değerlendirmeleri yapılmakta, gözlem odalarına kadar hazırlıkları tamamlanmaktadır. Kısaca pandemide okulda yüz yüze eğitime dair her türlü önlemlerimizi aldığımızı söylemek isterim."

Kaynak: AA