Eskişehir'de ilk yerli ve milli helikopter motoru için "Turboşaft Test ve Alt Sistemler Çalıştayı"

10.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:48

Eskişehir'de geliştirme çalışmaları süren "ilk yerli ve milli helikopter motoru" TS1400 için yurt içindeki mevcut yetenek ve kabiliyetlerin azami ölçüde kullanılması amacıyla "Turboşaft Test ve Alt Sistemler Çalıştayı" düzenlendi.

TUSAŞ Motor Sanayi AŞ'den (TEI) yapılan yazılı açıklamaya göre çalıştay, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayelerinde TEI-TUSAŞ Motor Sanayii AŞ ev sahipliğinde ve Erciyes Teknopark'ın destekleriyle Eskişehir'deki tesislerde gerçekleştirildi.

Çalıştayda katılımcılara hitap eden Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayi başta olmak üzere eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye, ticaretten turizme büyük atılım içinde olduğunu vurguladı.



Eskişehir'in yüksek teknolojili ürün ihracatında, özellikle raylı sistemler ve havacılık alanlarında Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirten Çakacak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son derece önemli yatırımlara imza atmış TEI gibi kuruluşlarımız birbirinden değerli işler yaparak ülkemizin ekonomisine ve istihdamına katkıda bulunmaktadır. Türkiye olarak dünyanın en önemli coğrafyalarından birinde bulunuyoruz. Geçmişimize baktığımızda bu toprakların bizlere vatan olması ve vatan olarak kalması için tarihin her döneminde büyük bedeller ödenmiştir. Günümüzde, başta Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türk savunma sanayi, kendi ihtiyacının çoğunu üretir hale gelmiştir. Birlik ve beraberlik içinde bu milletin yapamayacağı şey yoktur. Sanayicilerimizin birlik ve beraberliğiyle inşallah bu millet, bu devlet 2023 ve 2071 hedeflerini de yakalayarak hak ettiği yerde olacaktır."

SSB Motor ve Güç Aktarma Sistemleri Daire Başkanı Yakup Ertaş da başlattıkları Turboşaft Motor Geliştirme Projesi'nde ihtiyaç duyulan durumlarda çalıştaylar gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bunun, söz konusu proje için ikinci çalıştay olduğu bilgisini veren Ertaş, "Bu çalıştayda test altyapıları öncelikli olmak üzere diğer alt sistemleri de kapsayacak şekilde sanayiden nasıl yararlanabiliriz ve bunları nasıl yerli ürünlere dönüştürebiliriz arayışları içinde olacağız. Burada olduğunuz için öncelikle bütün sanayiye teşekkür ederek iyi sonuçlar getirecek görüşmeler olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnşallah üçüncü çalıştayımız yerine motor teslim törenini gerçekleştireceğiz, artık o zaman yaklaşıyor. Bu çalıştayımızda bir öncekine göre daha ihtisaslaşmış halde görüşmelerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Motor test sistemleri ve motor alt sistemleri ihtiyaçlarımızı yerli ve milli imkanlarımızla gidermeyi istiyoruz. Bugünü yerlileşme ve millileşme hamlelerimiz için önemli bir vesile olarak görüyorum. Bugün gerçekleşecek tüm birebir görüşmelerin hayırlara vesile olmasını ve milli helikopterimizin sizlerin de yaptığı parçalarla uçmasını diliyorum."

2017 yılında başlatılan ve Özgün Helikopter Programı kapsamında geliştirilmekte olan GÖKBEY helikopterinin motor ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanması amacıyla sürdürülen Turboşaft Motor Geliştirme Projesi kapsamında, ihtiyaç duyulan alt sistemlerin ve test altyapılarının yerli ve milli imkanlarla karşılanması için SSB himayelerinde, projenin ana yüklenicisi olan TEI ile düzenlenen çalıştayda gerçekleştirilen ikili görüşmelerle, Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TS1400 için yerli ve milli imkanların artırılarak projenin devamının sağlanması bakımından önemli bir aşama kaydedildi.

Çalıştaya, SSB ve üniversitelerden yetkililer ile özel sektörden firma temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA