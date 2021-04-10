Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi'nce gösteri düzenlendi

Eskişehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıl dönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi'nce gösteri düzenlendi.

Eskişehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıl dönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi'nce gösteri düzenlendi.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Şehit Polis Memuru Ali Sevim yerleşkesi bahçesinde düzenlenen etkinliği, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, emniyet müdür yardımcıları, polis memurları, şehid Ali Sevim'in eşi Demet Sevim, 6 yaşındaki oğlu Eyüphan Sevim ile basın mensupları izledi.

Gösteride, polis köpekleri, görevliler nezaretinde meydanda kurulan alanda, kaçakçılık ve uyuşturucu, kapkaç olayları, izinsiz yürüyüşler gibi temsili olaylarda marifetlerini sergiledi.

Polislerin komutlarına uyarak görevlerini yerine getiren köpekler, izleyenler tarafından ilgi gördü.

Eskişehir emniyetinden başarılı operasyonlar

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 2020-2021 yılları arasında 250'nin üzerinde olaya müdahale edildiği, bu olaylarda 561 kişinin yakalandığı, 24 şüpheli tutuklandığı bildirildi.

Düzenlenen operasyonlarında çok sayıda kaçak alkol, tütün, boş makaron, içi doldurulmuş makaron, silah, sahte para, akaryakıt paket sigara ve emtia ele geçirildiği kaydedildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ise uyuşturucu suçlarından yaklaşık 950 olayda bin 593 kişiye işlem yapıldığı 200 zanlının ise tutuklandığı ifade edildi.

Söz konusu operasyonlarda toplam 30 kilo esrar, 8,5 kilo metamfetamin, 10 bin 161 uyuşturucu hap 1 kilo 250 gram genetiği değiştirilmiş esrar (Skunk) ile 13 kilo bonzai ele geçirildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar