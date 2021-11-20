Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sıla Yıldırım idaresindeki 26 VZ 845 plakalı otomobil, Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunun 88. kilometresinde, Ahmet Nuri Taşdemir'in kullandığı 59 AH 519 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Sıla, Alperen ve Ali Enes Yıldırım 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi, Ahmet Nuri ve Neriman Taşdemir ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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