Eskişehir'de İki Otomobil Çarpıştı: 11 Yaralı

Eskişehir'de İki Otomobil Çarpıştı: 11 Yaralı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Eskişehir'de İki Otomobil Çarpıştı: 11 Yaralı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Ersin Yemişen idaresindeki 16 E 6424 plakalı otomobil, İnönü-Bozüyük karayolunun 1. kilometresinde, Mehmet Gündoğdu'nun kullandığı yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 9 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Eskişehir ve Bozüyük'teki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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