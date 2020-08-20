Eskişehir'de iki firari hükümlü yakalandı
Eskişehir'de haklarında bazı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.
20.08.2020 10:15 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:26
Eskişehir'de haklarında bazı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 12 yıl 1 ay hapis cezası verilen D.B. ile 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E'yi gözaltına aldı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA