Eskişehir'de iki firari hükümlü yakalandı Eskişehir'de haklarında bazı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Eskişehir'de haklarında bazı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 12 yıl 1 ay hapis cezası verilen D.B. ile 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E'yi gözaltına aldı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Kaynak: AA