Eskişehir'de iki apartman karantinaya alındı

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan baba oğulun temas ettiği düşünülen iki apartman karantina altına alındı.

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan baba oğulun temas ettiği düşünülen iki apartman karantina altına alındı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Güzel Yayla Sokağındaki F1 ve F2 bloklarına kapıcılık hizmeti veren kişi ile oğlunun Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Baba ve oğlu tedavi altına alınırken, iki apartmanda ise önlem amacıyla 14 günlük karantina başlatıldı.

Apartman sakinlerinin bu süreçteki ihtiyaçları valilikçe karşılanacak.

Kaynak: AA