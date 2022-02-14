Eskişehir'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yakalanan 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Eskişehir'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yakalanan 2 kişi tutuklandı

AA, Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yakalanan 2 kişi tutuklandı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

ALPU, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Alpu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçeye bağlı Karacaören Mahallesi'nde yaşanan olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler Halil Ç. ve Ahmet K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Alpu ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan kavgada silahla yaralanan Emrullah Ç. ve Fatih Ş, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, Uğur K. ve oğlu Melih K. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmış, şüpheliler Halil Ç. ile Ahmet K. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir, Alpu, Güncel, Haberler

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