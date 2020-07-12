Eskişehir'de ihbardan dönen polis ekibi kaza yaptı: 2 yaralı
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Eskişehir'de ihbardan dönen polis ekibi kaza yaptı: 2 yaralı

ESKİŞEHİR'de, kablo hırsızlığı ihbarından dönen polis memurlarının bulunduğu polis otosu, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarpıp takla attı.

Eskişehir'de ihbardan dönen polis ekibi kaza yaptı: 2 yaralı
12.07.2020 14:38 | Son Güncelleme: 12.07.2020 14:48

ESKİŞEHİR'de, kablo hırsızlığı ihbarından dönen polis memurlarının bulunduğu polis otosu, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarpıp takla attı. Kazada 1'i ağır 2 polis memuru yaralandı. Ağır yaralı polis memuru Cengiz Kuloğlu'nun (53) 24 ay sonra emekli olacağı öğrenildi.

Kaza, öğle saatlerinde, Eskişehir-Seyitgazi yolu Eskişehir Teknik Üniversitesi girişinde meydana geldi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Tepebaşı Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Mustafa Aşan ve Cengiz Kuloğlu, ilçeye bağlı Fevziçakmak Mahallesi'ndeki bir kablo hırsızlığı ihbarına gitti. Dönüş yolunda Mustafa Aşan'ın kullandığı 26 A 7527 plakalı ekip otosu, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarpıp, takla attı. Kazada Mustafa Aşan ve Cengiz Kuloğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan polis memurları ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındı.

YOĞUN BAKIMDA, HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYORYaralı polis memurlarından sürücü Mustafa Aşan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 28 yıllık polis memuru olan evli ve 1 çocuk babası Cengiz Kuloğlu'nun ameliyatının ardından Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, kaza yerinde ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde polis memurlarının sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı. EMEKLİLİĞİNE 2 YIL KALMIŞ

Kaza, İl Emniyet Müdürlüğü'nde büyük üzüntüye neden olurken, yaralanan polis memurlarının mesai arkadaşları hastaneye koştu. Kaza haberini alan polislerin yakınları gözyaşlarına boğulurken, Yıldız Kuloğlu eşi Cengiz Kuloğlu'nun emekliliğine 24 ay kaldığı söyleyerek gözyaşı döktü.


Kaynak: DHA

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