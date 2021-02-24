Eskişehir'de icra memurunun zimmetine para geçirdiği iddiası
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Eskişehir'de icra memurunun zimmetine para geçirdiği iddiası

24.02.2021 19:51 | Son Güncelleme: 24.02.2021 19:54
Eskişehir'de icra memurunun zimmetine para geçirdiği iddiası

Eskişehir'de bir icra dairesinde müdür yardımcısı olarak görev yapan kişi zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Eskişehir'de bir icra dairesinde müdür yardımcısı olarak görev yapan kişi zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında kentteki bir icra dairesinde görev yapan ve zimmetine yaklaşık 5 milyon lira para geçirdiği iddia edilen şüpheli E.K hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İcra Müdür Yardımcısı E.K, kent merkezinde yakalandı.

Soruşturmayla ilgili görevlendirilen bilirkişi heyetinin icra dairesinde son dönemde yapılan satış işlemleriyle ilgili araştırma yaptığı bildirildi.

Öte yandan zanlının, durumu fark eden icra müdürünün kendisini konuşmak için yanına çağırması üzerine bir bahaneyle adliye dışını çıkıp kaçtığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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