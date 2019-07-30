Eskişehir'de "huzur" operasyonu

Eskişehir'de polisin "huzur" uygulaması operasyonunda denetimler yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 450 polisin katıldığı, 30 ayrı bölgede yapılan uygulamalarda, kentte suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması için kontroller yapıldı.

Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Uyuşturucu ile Mücadele, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli ekiplerin, Eskişehir-Ankara, Eskişehir-Bursa, Eskişehir-Kütahya karayolu, İsmet İnönü, Basın Şehitleri, Sivrihisar caddeleri ile Porsuk Bulvarı'ndaki eğlence merkezlerinde yaptıkları denetimlerde, bin 200 kişinin kimlik kontrolünü yaptı, 150 aracı kontrol etti.

Denetimlerde, haklarında arama kararı bulunan 2 şüpheli yakalandı. Bir ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 delici ve kesici alet ele geçirildi.

Kaynak: AA