Eskişehir'de hurda araçlar polis ekipler tarafından kaldırıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
CANLI YAYIN: Tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor

Eskişehir'de hurda araçlar polis ekipler tarafından kaldırıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce suç ve suçlularla mücadele kapsamında mahalle sakinlerinin öncelikli şikayetleri arasında yer alan, suç işlenme riski bulunan, özellikle çocuklar için tehlike teşkil eden, şehir estetiğini bozarak görüntü kirliliğine sebebiyet...

Eskişehir'de hurda araçlar polis ekipler tarafından kaldırıldı
24.07.2020 10:15 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:15

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce suç ve suçlularla mücadele kapsamında mahalle sakinlerinin öncelikli şikayetleri arasında yer alan, suç işlenme riski bulunan, özellikle çocuklar için tehlike teşkil eden, şehir estetiğini bozarak görüntü kirliliğine sebebiyet veren metruk araçların kaldırılmasına yönelik çalışma başlattığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, çalışmalar kapsamında, vatandaşlar tarafından şikayete konu olan atıl durumda bulunan hurda araçların, genel asayiş ve terör suçları bakımından risk oluşturduğundan ve çevre kirliliğine sebebiyet vermesinden dolay, atıl vaziyette bulunan 267 hurda aracın 259'u bulundukları yerden kaldırıldı. 8 aracın ise bulundukları yerden kaldırılma çalışmaları ise devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı 3. Sayfa
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika: Sosyal medyaya ilişkin kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi Güncel
Son Dakika: Sosyal medyaya ilişkin kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık 3. Sayfa
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı 3. Sayfa
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaza saatler kala içeride çekilen son fotoğraf paylaşıldı Güncel
Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaza saatler kala içeride çekilen son fotoğraf paylaşıldı
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım Politika
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken...
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Polis bariyerleri önünde uzun kuyruklar oluştu! Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın ediyor
Polis bariyerleri önünde uzun kuyruklar oluştu! Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın ediyor
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Genç kızın yakın arkadaşı anlattı: Pınar'ın en büyük hayali kız çocuğuna 'Gülpin' ismini koymaktı
Genç kızın yakın arkadaşı anlattı: Pınar'ın en büyük hayali kız çocuğuna "Gülpin" ismini koymaktı
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı
Trump'ın 'veto' tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı
Trump'ın "veto" tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı
Kamu bankaları ikinci el konutlar için kredi faiz oranını artırdı
Kamu bankaları ikinci el konutlar için kredi faiz oranını artırdı
Pınar'ın annesinden 'Katil tek değildi' iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Pınar'ın annesinden "Katil tek değildi" iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Mensah'ı isteyen Galatasaray'a Kayserispor'dan yanıt: Atletico'ya borcumuzu ödeyene vermeye hazırız
Mensah'ı isteyen Galatasaray'a Kayserispor'dan yanıt: Atletico'ya borcumuzu ödeyene vermeye hazırız
Köpeği kurtarmak için kanala atlayan gencin cansız bedeni bulundu
Köpeği kurtarmak için kanala atlayan gencin cansız bedeni bulundu
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Son Dakika: İşten çıkarılma yasağı ve kısa çalışma ödeneği sürelerinin uzatılmasını da içeren İstihdam Paketi TBMM'de kabul edildi
Son Dakika: İşten çıkarılma yasağı ve kısa çalışma ödeneği sürelerinin uzatılmasını da içeren İstihdam Paketi TBMM'de kabul edildi
Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı! Müge Anlı'ya rakip oluyor
Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı! Müge Anlı'ya rakip oluyor
Son Dakika: İstanbul'da tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılıyor
Son Dakika: İstanbul'da tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılıyor
Kardeşini köpekten kurtaran minik Walker, fahri 'Dünya Şampiyonu' ilan edildi
Kardeşini köpekten kurtaran minik Walker, fahri "Dünya Şampiyonu" ilan edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Huysuz Virjin Murat Dalkılıç Michael Jackson Seyfi Dursunoğlu
Spor Can Bartu Yılmaz Vural Gökhan Gönül Ali Palabıyık Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kemal Gülman Mehmet Boynukalın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv
Şu an buradasınız: Eskişehir'de hurda araçlar polis ekipler tarafından kaldırıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 10:18:08. #1.15#
title