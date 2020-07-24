Eskişehir'de hurda araçlar polis ekipler tarafından kaldırıldı İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce suç ve suçlularla mücadele kapsamında mahalle sakinlerinin öncelikli şikayetleri arasında yer alan, suç işlenme riski bulunan, özellikle çocuklar için tehlike teşkil eden, şehir estetiğini bozarak görüntü kirliliğine sebebiyet...

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce suç ve suçlularla mücadele kapsamında mahalle sakinlerinin öncelikli şikayetleri arasında yer alan, suç işlenme riski bulunan, özellikle çocuklar için tehlike teşkil eden, şehir estetiğini bozarak görüntü kirliliğine sebebiyet veren metruk araçların kaldırılmasına yönelik çalışma başlattığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, çalışmalar kapsamında, vatandaşlar tarafından şikayete konu olan atıl durumda bulunan hurda araçların, genel asayiş ve terör suçları bakımından risk oluşturduğundan ve çevre kirliliğine sebebiyet vermesinden dolay, atıl vaziyette bulunan 267 hurda aracın 259'u bulundukları yerden kaldırıldı. 8 aracın ise bulundukları yerden kaldırılma çalışmaları ise devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA