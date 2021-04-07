Eskişehir'de Hitit dönemine ait heykel ele geçirildi
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Eskişehir'de Hitit dönemine ait heykel ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Eskişehir'de Hitit dönemine ait heykel ele geçirildi

ESKİŞEHİR'de, jandarma ekiplerince kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada Hitit dönemine ait olduğu belirlenen üzerinde insan yüzü figürü bulunan heykel ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de, jandarma ekiplerince kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada Hitit dönemine ait olduğu belirlenen üzerinde insan yüzü figürü bulunan heykel ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Heykel, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.S. ve Ü.K.'nin elinde tarihi eser bulunduğu ve satmak için müşteri aradıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelilerin adresini belirleyen ekipler, aracını da takibe aldı. Jandarma ekiplerince kent girişinde oluşturulan kontrol noktasında, şüphelilerin aracı durduruldu. Araçta yapılan aramada Hitit dönemine ait olduğu belirlenen üzerinde insan yüzü figürü bulunan heykel ele geçirildi. Gözaltına alınan S.S. ve Ü.K., geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Tarihi eser heykel ise Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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