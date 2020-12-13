Eskişehir'de hırsızlık zanlısı kovalamaca sonucu yakalandı

Eskişehir'de hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Orhangazi Mahallesi Ziraat Caddesi'nde devriye görevini yürüten mahalle bekçileri, şüphe üzerine bir kişiyi takibe aldı.

Bekçileri fark ederek araçla kaçan zanlı, yaklaşık 2 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının üzerinde, bir evden çalındığı öne sürülen ziynet ve giyim eşyaları ile elektronik malzeme ele geçirildi.

Çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 59 suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar