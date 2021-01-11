Eskişehir'de hırsızlık zanlısı 5 kişi yakalandı
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Eskişehir'de hırsızlık zanlısı 5 kişi yakalandı

11.01.2021 12:09 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:12
Eskişehir'de hırsızlık zanlısı 5 kişi yakalandı

Eskişehir'de otomobil ve motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de otomobil ve motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli 5 kişiyi çalındı iki motosiklet ve bir otomobille yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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