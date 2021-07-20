Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı
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Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de tarla içerisinde bulunan su motorlarındaki ekipmanları çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de tarla içerisinde bulunan su motorlarındaki ekipmanları çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yassıhöyük Mahallesi, Çayır mevkinde E.A.K'ye ait tarla içerisinde bulunan tarımsal sulama yapmak amacıyla kullanılan su motorunun ekipmanlarının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler hırsızlık olayının şüphelileri E.D. ile İ.B'yi kent merkezinde saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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