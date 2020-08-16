Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi yakalandı
Eskişehir'de hakkında hırsızlık suçlarından arama kararı bulunan şüpheli, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.
16.08.2020 09:45 | Son Güncelleme: 16.08.2020 09:45
Eskişehir'de hakkında hırsızlık suçlarından arama kararı bulunan şüpheli, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zanlı M.G'nin kent merkezinde bir evde saklandığını belirledi.
Polis, "hırsızlığa teşebbüs, mala zarar verme ile açıktan hırsızlık" suçundan hakkında arama kararı bulunan M.G'yi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA