Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde meydana gelen evlerden hırsızlık olaylarının yanı sıra park halindeki motosikletlerin çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, 7 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi Umutcan T'yi saklandığı evde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalınan motosiklet ve eşyaların sahiplerine teslim edildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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