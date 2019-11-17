Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

17.11.2019 14:48 | Son Güncelleme: 17.11.2019 14:48

Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, park halindeki bazı motosikletleri çaldıkları, kümeslerden hayvan hırsızlığı yaptıkları öne sürülen E.D, R.A. ile Ö.K'nin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

Saklandıkları evlerde gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA