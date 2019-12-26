Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı
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Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen operasyonda hırsızlık şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

26.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:18
Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

'de tarafından düzenlenen operasyonda hırsızlık şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Erenköy Mahallesi Çeliktepe Sokağı'nda Cengiz K'ye ait park halindeki motosikleti çaldıkları öne sürülen İ.E. ve T.K'yi saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılardan T.K'nin 16, İ.E'nin ise hırsızlık ve benzeri suçlardan 63 kaydının bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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