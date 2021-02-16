Son dakika haberi... Hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberi... Hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

16.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:06
Son dakika haberi... Hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yakalanan, birinin 118 ve diğerinin 56 suç kaydı olan 2 hırsızlık şüphelisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yakalanan, birinin 118 ve diğerinin 56 suç kaydı olan 2 hırsızlık şüphelisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen ev ve iş yerlerinden meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili başlattığı çalışmalar kapsamında, şüpheliler Y.C. ile O.E.'yi saklandıkları evlerde yakaladı. Gözaltına alınan zanlılardan Y. Ç.'nin emniyette çoğu hırsızlık çeşitli suçlardan 118, O.E.'nin ise 56 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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