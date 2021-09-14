Eskişehir'de hırsızlık suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de hırsızlık suçundan, hakkında kesinleşmiş 16 yıl 42 ay 128 gün hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.
Eskişehir'de hırsızlık suçundan, hakkında kesinleşmiş 16 yıl 42 ay 128 gün hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.
Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında Eskişehir Asliye Ceza İlamat Masasınca "Taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan aranan zanlı O.Ç'nin kent merkezindeki bir otelde olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan O.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri