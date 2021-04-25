Eskişehir'de "hırsızlık" suçundan aranan 7 şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de "hırsızlık" suçundan aranan 7 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de 'hırsızlık' suçundan aranan 7 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de haklarında "hırsızlık" suçundan arama kararı bulunan 7 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de haklarında "hırsızlık" suçundan arama kararı bulunan 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların yakalanması için önceden belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, İbrahim S, Songül D, Birgül D, Leyla D. ile Serkan U. ile 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 5 kişi ise cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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