Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı - Haberler
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Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı

AA, Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi JASAT ekipleri, Sakintepe Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olayının şüphelisi 5 kişiyi saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilere ait evlerde ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Eskişehir, Jandarma, Asayiş, Güncel, Haber

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