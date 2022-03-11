Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, Yenikent Mahallesi'ndeki Kent Ormanı'nda faaliyet gösteren büfe, kır kahvesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangın gözetleme evi ile Yukarıçağlan Mahallesi'ndeki bir evden yapılan hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezindeki belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların jandarmadaki sorgusu sürüyor.