Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
16.11.2020 14:45 | Son Güncelleme: 16.11.2020 14:48
Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kırmızıtoprak, Kurtuluş, Şarhöyük, Osmangazi, İstiklal, Yenibağlar ile Bahçelievler mahallelerinde 10 ayrı otodan ve evden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Eşkali belirlenen zanlılar E.U. (35) ile N.T. (50) düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda hırsızlık mallarını satın aldıkları tespit edilen Y.Y. (53), H.Ö. (66) ile B.E. (56) de gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar