Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

16.11.2020 14:45 | Son Güncelleme: 16.11.2020 14:48
Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kırmızıtoprak, Kurtuluş, Şarhöyük, Osmangazi, İstiklal, Yenibağlar ile Bahçelievler mahallelerinde 10 ayrı otodan ve evden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Eşkali belirlenen zanlılar E.U. (35) ile N.T. (50) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda hırsızlık mallarını satın aldıkları tespit edilen Y.Y. (53), H.Ö. (66) ile B.E. (56) de gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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