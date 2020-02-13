Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Haberler » Güncel » Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haber

Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

13.02.2020 14:08 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:08
Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sazova, Çamlıca ve Orhangazi mahallelerindeki evden hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.

Şüpheliler Aziz T, Hakan P, Muhammet Ö. ve Bünyamin Ö, kent merkezindeki evlerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Aziz T'nin emniyette hırsızlık suçundan 27, Muhammet Ö'nün 10, Hakan P'nin 9, Bünyamin Ö'nün de 5 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler