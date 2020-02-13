Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

13.02.2020 14:08 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:08

Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sazova, Çamlıca ve Orhangazi mahallelerindeki evden hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.

Şüpheliler Aziz T, Hakan P, Muhammet Ö. ve Bünyamin Ö, kent merkezindeki evlerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Aziz T'nin emniyette hırsızlık suçundan 27, Muhammet Ö'nün 10, Hakan P'nin 9, Bünyamin Ö'nün de 5 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA