Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de çok sayıda evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kadın gözaltına alındı.
14.06.2020 13:09 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:12
Eskişehir'de çok sayıda evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kadın gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, N.K, H.U. ile S.G'yi Çamlıca Mahallesi'nde 3 evden hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerden N.K'nin emniyette 56, H.U'nun 25 ve S.G'nin 16 suç kaydının bulunduğu belirlendi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA