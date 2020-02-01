Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

01.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:10

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, Sarıcakaya ilçesinde meydana gelen tarım aletleri ve ekipmanlarının çalınması olayları ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen Ü.G, D.T. ile Z.N'yi saklandıkları evde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Ü.G. tutuklandı. D.T. ile Z.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA