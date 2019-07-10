Eskişehir'de hırsızlık operasyonu

Eskişehir'de bir fabrika sahasında bulunan hurda malzemelerin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 75. Yıl Mahallesi'ndeki bir fabrika sahasında 350 bin lira değerindeki hurdaya ayrılmış malzeme hırsızlığı yapılmasının ardından çalışma başlattı.

Ekipler, olayın faili olduğu öne sürülen Ufuk Y, çalıntı malzemeleri taşıyan sürücüler R.Y, A.A. ve B.Ş. ile bu parçaları satın aldığı belirtilen U.B'yi yakaladı.

Gözaltına alınan 5 zanlıdan R.Y, A.A. ve B.Ş, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden Ufuk Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, U.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA