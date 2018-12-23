Eskişehir'de Hırsızlık Operasyonu

Eskişehir'de Hırsızlık Operasyonu

Eskişehir'de 6 ayrı hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen cezaevi firarisi gözaltına alındı.

Eskişehir'de Hırsızlık Operasyonu

Eskişehir'de 6 ayrı hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen cezaevi firarisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çaldığı otomobillerle iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen cezaevi firarisi Kutluhan D'yi yakaladı.

Zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et