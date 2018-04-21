Eskişehir'de Hırsızlık Operasyonu

Eskişehir'de evlerden hırsızlık yaptıkları ve bu yolla elde ettikleri paralar ile lüks eğlence mekanlarında eğlenip ve tatile gittikleri ileri sürülen hırsızlık zanlıları, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarının zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.



Ekipler, hırsızlık olaylarının meydana geldiği 24 ayrı bölgede yürüttüğü çalışmalarda evlerin balkonundan girip, plastik pencerelerini çeşitli aletlerle kırarak hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilerin, G.Y, H.E, B.G. ile Y.S. olduğunu belirledi.



Şüpheli 4 kişinin evlerden yaptıkları hırsızlık olaylarının ardından lüks otellerde ve eğlence merkezlerinde zaman geçirdiklerini belirleyen polis, kent merkezinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlıları yakaladı.

Gözaltına alınan ve 24 ayrı evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.