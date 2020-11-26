Eskişehir'de hırsızlık operasyonu
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Eskişehir'de hırsızlık operasyonu

26.11.2020 13:55 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:58
Eskişehir'de hırsızlık operasyonu

Eskişehir'de apartman girişlerine bırakılan 2 bisikleti çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı.

Eskişehir'de apartman girişlerine bırakılan 2 bisikleti çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri, Şeker Mahallesi'nden iki ayrı bisiklet hırsızlığın şüphelisi E.B'yi saklandığı evde yakaladı.

Evde yapılan aramada ele geçen iki bisiklet, sahiplerine teslim edildi.

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Bisikletlerine kavuşan iki genç polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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