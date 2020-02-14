Eskişehir'de hırsızlık iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı
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Eskişehir'de hırsızlık iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 kişi yakalandı.

14.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:34
Eskişehir'de hırsızlık iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlar ve Beyazaltın mahallelerinde ev ve depolardan hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlatan ve Asayiş Şubesi ekipleri, E.G.B, A.T, U.K, H.A. ve İ.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 2 televizyon, 2 av tüfeği, 1 tabanca, 1 çim kesme motoru ile çeşitli hırsızlık malzemeleri ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: AA
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