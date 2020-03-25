Eskişehir'de hırsızlık iddiasıyla 4 kişi yakalandı Eskişehir'in Çifteler ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Belpınar Mahallesi'nde bir evde yaşayan B.K'ye ait evin bahçesinde bulunan ahırdan 60 küçükbaş hayvanın çalınması üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş Şubesi ekipleri, M.D, H.D, M.T. ile Ö.T'yi gözaltına aldı.

Jandarma, yaptığı çalışmada şüphelilerin çalınan hayvanların Konya'nın Kadınhanı ilçesi Kolukısa Mahallesinde bulunan ağıllarına götürdükleri tespit etti.

Güvenlik güçleri, bulunan hayvanları sahibine teslim etti.

Kaynak: AA