Eskişehir'de hırsızlık iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Beylikova ilçesindeki bir fabrikadan kablo hırsızlığı yapılması üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş Şubesi ekipleri, N. K. ile İ.G'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA