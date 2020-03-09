Eskişehir'de hırsızlık iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Eskişehir ve Ankara'nın Polatlı ilçesinde ev ve depolardan hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş Şubesi ekipleri, M.G. ile S.G'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 170 litre akaryakıt ile çeşitli hırsızlık malzemeleri ele geçirildi.

Kaynak: AA