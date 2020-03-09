Eskişehir'de hırsızlık iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı
Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı.
09.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:16
Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı.
Eskişehir ve Ankara'nın Polatlı ilçesinde ev ve depolardan hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş Şubesi ekipleri, M.G. ile S.G'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 170 litre akaryakıt ile çeşitli hırsızlık malzemeleri ele geçirildi.
Kaynak: AA