Eskişehir'de Her 3 Kişiye Biri Araç Düşüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre; Eskişehir'de ortalama her 3 kişiye bir araç düşüyor.

Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı artmaya devam ediyor. TUİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir'de Nisan ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı, bir önceki aya göre bin 201 adet artarak 280 bin 425 adete ulaştı. Eskişehir'deki taşıtların, 165 bin 465 adet otomobil, 44 bin 636 adet kamyonet, 29 bin 636 motosiklet, 23 bin 153 adet traktör, 10 bin 463 adet kamyon, 3 bin 663 adet minibüs, 2 bin 758 adet otobüs ve 651 adetini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Eskişehir'de geçtiğimiz Nisan ayında 7 bin 490 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam 7 bin 490 taşıt içinde otomobil 5 bin 476 ile ilk sırada yer aldı.

Her 3 kişiye 1 araç düşüyor

Bu rakamların toplam nüfusu 844 bin 842 olan Eskişehir'e göre oranlandığında ise her 3 kişiden birine araç düştüğü ortaya çıkıyor. Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 22 milyon 551 bin 157 oldu. - ESKİŞEHİR